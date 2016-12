Die Reisen seit Mitte November entsprechen in etwa dem Jahresschnitt von Infantinos Vielfliegerprogramm. Besonders wichtig waren dem Fifa-Chef die Diskussionen mit den Präsidenten und Generalsekretären aus mehr als 70 Mitgliedsverbänden anlässlich der drei Fussball-Gipfeltreffen in Paris und Singapur.

Diese neu ins Leben gerufenen informellen Konferenzen entstammen dem Reformprogramm der Fifa. Sie sind gedacht zur Erörterung von strategischen Themen und zum Gedankenaustausch. «Entscheidungen dürfen bei der Fifa künftig nicht mehr von oben diktiert werden», sagte Infantino bei den allerersten Meetings am 22. und 23. November in Paris, wo sich die Verbandsspitzen der französischsprachigen Länder trafen. Bis Anfang März finden in den USA, in Katar, in Äthiopien und England vier weitere dieser neuartigen Gipfeltreffen statt.

Der Terminkalender ist voll

Und was macht Gianni Infantino, wenn er zur Abwechslung am Fifa-Hauptsitz in Zürich in seinem Büro sitzt? Derzeit gehe es vor allem um die Vorbereitungen des nächsten Treffens des neuen Fifa-Rates am 9. und 10. Januar. Dort wird über den künftigen Modus der Weltmeisterschaft entschieden.