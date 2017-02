Sollte die Geschichte nicht wahr sein, so ist sie zumindest gut erfunden. Sie besagt, dass der St. Moritzer Hotelier Johannes Badrutt im September 1864 den Wintertourismus begründet, als er vier wohlhabende Briten für den Dezember in sein Kulm-Hotel einlädt. Der Visionär schwärmt von Sonnenschein und milden Temperaturen am Tag, selbst im Winter. Die Briten glauben ihm kein Wort, reisen aber vor Weihnachten im Pferdeschlitten über den Julier ins Hochtal, um die eingegangene Wette zu gewinnen. Wenn sie es nicht mindestens einmal ohne Jacke und Hut draussen geniessen würden, so verspricht Badrutt, würden sie gratis bei ihm logieren. Als die distinguierten Herren eintreffen, haben sie bereits den ersten Sonnenbrand, Badrutt empfängt sie hemdsärmelig vor seinem Luxushotel. So zumindest besagt es die Legende. Seither ist St. Moritz so etwas wie eine britische Enklave in den Alpen und Grossbritannien nach Deutschland mit knapp 1,6 Millionen Logiernächten pro Jahr das wichtigste Tourismus-Land der Schweiz. Um die Gäste bei Laune zu halten, lassen Engadiner Hoteliers vor 132 Jahren eine Schlittelbahn von St. Moritz nach Celerina bauen. Die Geburtsstunde des Cresta Runs. Am 16. Februar 1885 findet das erste «Grand National» statt, das Kräftemessen zwischen britischen Schlittlern aus St. Moritz und Davos. Zwei Jahre später wird der St. Moritz Tobogganing Club gegründet. (SIH)