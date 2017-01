Pierre Paganini (59)

Obwohl nicht in Melbourne, dankt Federer dem Fitnesstrainer. Nicht ohne Grund: Der Romand spielt eine zentrale Rolle in seiner Karriere und kennt den Baselbieter, seit dieser 14 Jahre alt ist. Mit Federer legt er jeweils im europäischen Winter in Dubai den Grundstein für die neue Saison. Im Tennis hat er eine lange und erfolgreiche Vergangenheit: 20 Jahre Swiss Tennis, 17 Jahre mit Marc Rosset. Seit 2000 ist er Federers Privattrainer und seit 2005 auch bei Stan Wawrinka angestellt.