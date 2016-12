Keine zwei Jahre nach dem WM-Titel mit der U17 gab er beim EM-Qualifikationsspiel gegen England im Wembley-Stadion sein Debüt in der A-Nationalmannschaft. Er wechselte in die Bundesliga zu Borussia Mönchengladbach. Nach harten ersten Monaten setzte er sich durch, wurde letztlich Captain und verabschiedete sich letzten Sommer Richtung Insel. 40 Millionen Franken überwies Arsenal an «die Fohlen». Damit ist er der bis dato teuerste Schweizer Fussballer. Und mit Sicherheit einer der Besten, die sich je das Trikot mit dem weissen Kreuz auf der Brust überstreiften.

Das fehlende Xhaka-Trikot

Thomas Rutishauser sitzt am hellgrauen Tisch seines Büros in Liestal. Fein kariertes weiss-blaues Hemd, Jeans und dunkelgraue Mokassins. Wenn man ihn fragt, wie er Granit damals davon überzeugte, weiter an sich zu glauben, zuckt er mit den Schultern, die Schnauzenden gehen nach oben, er lächelt und sagt: «Ach, wissen Sie, so genau weiss ich das auch nicht mehr. Ich habe einfach immer versucht, die Jungen so gut wie möglich zu fördern.»