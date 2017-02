Bessere Quoten als Federer

Im Fernsehen steigen die Quoten in Bereiche, die an die goldenen Skizeiten erinnern, als der Mittag an den Wochenenden unumstösslicher TV-Pflichttermin war. 945 000 schauten sich die Frauen-Abfahrt an, gar 1,075 Millionen die Männer-Abfahrt mit einem unglaublichen Marktanteil von 78,5 %. Auch die andern WM-Rennen unter der Woche bewegten sich im Bereich einer halben Million.

Zur Illustration ein Vergleich: Den Super-League-Match Luzern - Young Boys im Anschluss an die Männer-Abfahrt sahen sich noch 166 000 Personen an. Und selbst ein Superchampion wie Roger Federer kann mit den Skirennfahrern bei weitem nicht mithalten. Die Skirennfahrer erreichten über ein Drittel mehr Zuschauer als der Maestro bei seinem denkwürdigen 18. Grand-Slam-Triumph in Melbourne.

Federers Durchschnittsquote betrug 680 000. Bei seinem Besuch in St. Moritz himmelten ihn alle Skistars an und Weltmeister Beat Feuz sagte zu Recht: «Für mich ist Roger der grösste Sportler aller Zeiten, und das auf Ewigkeit». Aber in der Schweiz besitzen Feuz, Holdener, Aerni und Co. zumindest eine ähnlich grosse Resonanz. 300 000 bis 400 000 mehr TV-Zuschauer sprechen eine deutliche Sprache.