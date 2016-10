Während auf den beiden Courts in der St. Jakobshalle die Tennisprofis seit gestern und bis zum kommenden Sonntag um Ruhm, Ehre, Siege, Preisgeld und Weltranglistenpunkte kämpfen, toben im Hintergrund, quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit, die wahren Swiss Indoors.

Dort, wo sich die richtigen Dramen abspielen. Nicht am kalten Buffet in der VIP-Lounge. Nicht in den Wandelhallen vor den Imbissständen. Und auch nicht in den Warteschlangen vor den Frauen-Toiletten. Sondern: im Mediencenter. Dort, wo sich Journalisten aus der Schweiz und aus der ganzen Welt duellieren. Nicht um die besten Geschichten, sondern darum, wer am besten tippen kann.

Das «Swiss Indoors Basel Medien-Toto» ist ein Klassiker, der die Gemüter der Medienschaffenden seit Jahren erhitzt. Spiele, die man ansonsten mit einer Mischung aus Langeweile und Gleichgültigkeit wahrnimmt, werden plötzlich zu unglaublichen Krimis. Das Tipp-Konzept ist dabei denkbar einfach: Man muss den Sieger einer Partie tippen. In zweiter Linie, wie viele Games gespielt werden. Und in dritter Priorität geht es darum, die Dauer der gesamten Partie richtig zu schätzen.

Wer das am besten tut, der erhält als Tagessieger eine Flasche Schampus. Und wer am Ende der Woche konstant gut getippt hat, der darf sich wahlweise über eine Kaffeemaschine, einen Fernseher oder eine nigelnagelneue Uhr freuen.

Der Auftakt war für den Autor dieser Zeilen schon mal vielversprechend. Sieger Nishikori korrekt. Anzahl Games korrekt (19). Nur bei der Spieldauer lag der Tipp um zehn Minuten daneben (67 statt 77 Minuten). Das reichte nur noch für Platz 4 (!) im Tagesklassement (der Sieger tippte 78 Minuten). Was zeigt: Das Niveau ist unheimlich hoch!

Heute Dienstagabend wird die Aufgabe noch kniffliger. Die Partie zwischen Stan Wawrinka und Marco Chiudinelli wird auf dem Tippzettel stehen. Soll man wirklich auf Wawrinka setzen, der zuletzt viermal in Folge in der Startrunde rausgeflogen ist? Eigentlich keine Frage. Oder wie würden Sie tippen?