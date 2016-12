Davos rühmt sich selber als «Luftkurort». Patienten mit Atemwegskrankheiten reisen seit über einem Jahrhundert gerne ins Landwassertal, um ihre Leiden zu kurieren. Davos gilt aber auch als eine der Wiegen des Schweizer Eishockeys. Rekordmeister HC Davos ist der Traditionsklub schlechthin.

Und besonders der Spengler Cup, dieses Freundschaftsturnier, welches seit fast hundert Jahren traditionell während der Altjahreswoche ausgetragen wird, hat sich zu einem Fixpunkt im Terminkalender der Eishockey-Freunde entwickelt.

Doch – um wieder auf den Luftkurort zurückzukommen: Die Luft wird für das Turnier langsam aber sicher dünner. Das hat weniger mit der Qualität des Anlasses zu tun, sondern mehr mit der Quantität der Termine, die inzwischen den Eishockey-Kalender belagern.

Das Musterbeispiel HCD

Neben der normalen Meisterschaft und den Zusammenzügen der Nationalmannschaft sind in der Zwischenzeit auch noch die Champions Hockey League und der Schweizer Cup zum Pensum dazugekommen. Verschnaufpausen gibt es da weder für die Klubs noch – und das ist der entscheidende Punkt – für die Spieler.

Der HC Davos ist diesbezüglich heuer ein Musterbeispiel. In der Meisterschaft sind die Spengler-Cup-Gastgeber intensiv in den Kampf um die Playoff-Plätze involviert. Die Personaldecke ist angespannt, die Kraftreserven der Spieler sind sowieso immer am Limit.