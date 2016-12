Forte nimmt die Wortmeldung mit Humor. Er hat die Argumente auf seiner Seite. In 25 Pflichtspielen in dieser Saison hat seine Mannschaft gerade mal 16 Tore eingesteckt − eine schlicht hervorragende Bilanz. Und dass sie wie Barcelona unter Pep Guardiola das Klein-Klein-Spiel zelebriert, kann auch nicht behauptet werden. Nein, die Zürcher haben zu einer pragmatischen Spielweise gefunden, die sie in der Meisterschaft mit haushohem Vorsprung überwintern lässt, im Cup in den Viertelfinal geführt hat und in der Europa League die Möglichkeit gibt, am sechsten und letzten Spieltag der Gruppenphase den Einzug in die Sechzehntelfinals aus eigener Kraft zu schaffen. «Wer hätte das gedacht!», sagt Canepa. «Du träumst!», hätte Forte jedem entgegnet, der vor der Saison auf die Idee gekommen wäre, ein solches Szenario zu prophezeien.

Nicht auf Teufel komm raus

Doch die Zürcher spielen heute Nachmittag, 17 Uhr, tatsächlich um das Überwintern im Europacup. Sie wären der einzige Schweizer Klub, nachdem Basel, YB, Luzern und GC ausgeschieden sind. Während Gastgeber Osmanlispor ein Unentschieden fürs Weiterkommen genügt, brauchen die Zürcher in Ankara in jedem Fall einen Sieg. «Wir wollen Geschichte schreiben», sagt Forte. Allerdings wäre der FCZ nicht der erste Klub, dem es als Zweitligaverein gelänge, eine Gruppenphase zu überstehen. In der Saison 04/05 schaffte dies Alemannia Aachen; allerdings in nur vier Gruppenspielen und als Tabellendritter.