Olympia 2014 in Sotschi

Wie gross der russische Dopingskandal in Sotschi wirklich war, wird vielleicht nie ganz ans Tageslicht kommen. Fakt ist, dass inzwischen sechs russische Langläufer von der FIS provisorisch gesperrt wurden und auch in Lahti nicht am Start sein werden. Darunter mit Olympiasieger Alexander Legkow (Bild), dem Olympiazweiten Maxim Wylegschanin und Jewgeni Below auch drei Hochkaräter. Da im McLaren-Report noch deutlich mehr russische Langläufer angeklagt werden, könnten nach Abschluss der FIS-Untersuchungen weitere Athleten von den Loipen verbannt werden. An der Biathlon-WM letzte Woche geschah solches sogar am Wettkampftag.