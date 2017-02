Bewiesen, dass sie es kann, hat sie schon oft. 20 Mal stand sie auf dem Podest eines Weltcuprennens, viermal als Siegerin. Aber es wäre eben wohl noch viel mehr möglich gewesen. Besonders an Grossanlässen, von denen sie meist enttäuscht und immer ohne Medaille abreisen mussten. Bereits zum siebten Mal ist sie in diesen Tagen an einer WM dabei, hinzukommen zwei Teilnahmen an Olympischen Spielen. Und ihr bestes Resultat? Ein vierter Rang 2010.

2015, nach der WM in Beaver Creek, an der sie sich Fabienne Suter so viel erhofft hatte und doch leer ausging, sagte sie mit Tränen in den Augen: «Es ist mein typisches Problem an Grossanlässen: Ich verkrampfe vor dem Start.» Dann ist sie wieder eine Gefangene der Gedanken.

Die zwei Begleiter

In der vergangenen Saison, nach der Ablenkung im Sommer im Seilpark, war die Innerschweizerin so unbeschwert wie nie, in den Weltcup zurückkehrt. Der Schweizer Frauencheftrainer Hans Flatscher hielt damals fest: «So locker und entspannt habe ich Fabienne noch nie gesehen.»

Flatscher war zu diesem Zeitpunkt schon seit fünf Jahren ihr Chef. Endlich schien sich die mentale Blockade gelöst zu haben. Und in der Tat: Fünfmal fuhr Fabienne Suter im vergangenen Winter im Weltcup aufs Podest.

Die Freude aber hielt nicht sehr lange. Zu Beginn dieser Saison besuchte sie ihr zweiter ständiger Begleiter neben der Anspannung: die Verletzungshexe. Ein Meniskus-Riss musste operativ behandelt werden. Es ist ein weiterer Eintrag in ihre lange Liste von Verletzungen.

Erst Mitte Januar gab Suter ihr Comeback im Weltcup und qualifizierte sich dennoch für die Heim-WM. In St. Moritz sicherte sie sich in den vergangenen Tagen in der internen Qualifikation den Startplatz für die WM-Abfahrt von heute. «Als ich erfahren habe, dass ich es geschafft habe, hat mich das enorm beruhigt.»