Tatsächlich startete der Jungspund vielversprechend in seine Sportlerlaufbahn, machte schnell Fortschritte, brillierte in den Nachwuchsspringen und deutete im Alpen- und später im Continental-Cup seine Fähigkeiten immer wieder an. An der Junioren-Weltmeisterschaft vor drei Jahren flog Peier auf den 15. Rang. Am 8. Februar 2013 debütierte der damals 17-Jährige im Weltcup.

Das Warten auf den Durchbruch

Doch auf den ultimativen Durchbruch wartet der Romand bis heute. Lediglich dreimal qualifizierte er sich im Weltcup für den Final der besten 30. Der 17. Platz vor ziemlich genau zwei Jahren beim Auftaktspringen in Klingenthal blieb bis zu diesem Sommer das höchste der Gefühle. Im letzten Winter machte Peier, behindert durch eine langwierige Entzündung der Patellasehne, eher Rück- denn Fortschritte.

Erst im vergangenen Sommer kam der längst erhoffte sportliche Schub. Peier arbeitete mit dem neuen Nationaltrainer Ronny Hornschuh intensiv an der Position beim Absprung und am Übergang in die erste Flugphase. Zu oft kam der Raclette-Liebhaber bislang zu aufrecht vom Schanzentisch und würgte seinen Sprung damit ab.

Die Arbeit zahlte sich aus und die Spitzensportler-Rekrutenschule in Magglingen schien als Form-Beschleuniger zu taugen. Am Sommer-GP in Russland schaffte es der zusammen mit seinen Skisprung-Kollegen Gregor Deschwanden, Gabriel Karlen und dem Kombinierer Tim Hug in einer WG wohnende Peier auf Platz 9. Beim Heimwettkampf in Einsiedeln schlug er erstmals in seiner Karriere das grosse Vorbild Simon Ammann und an der Schweizer Meisterschaft Mitte Oktober in Kandersteg beendete er sogar die Siegesserie des Doppel-Doppelolympiasiegers mit fünf nationalen Titeln.