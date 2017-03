Seinen ersten Auftritt als Chef an der Seitenlinie hat er am nächsten Samstag – in Basel, wo er ebenfalls einige Zeit als Juniorentrainer arbeitete. Kapital wird das Spiel nach der Länderspielpause gegen Lausanne, seit gestern Letzter der Super League, drei Punkte vor GC.

Man darf die gestrige Entwicklung durchaus als Wende bezeichnen. Noch vor dem kapitalen Spiel gegen Vaduz sagte GC-Präsident Stephan Anliker gegenüber mehreren Medien: «Egal, wie die Partie gegen Vaduz ausgeht, Tami bleibt Trainer.»

Nun, das 1:2 hat nicht nur beim Präsidenten zu einem Umdenken geführt. «Das Spiel gegen Vaduz war nicht als Schicksalsspiel angedacht gewesen. Aber es ist zum Schicksalsspiel mutiert», sagt Anliker nach der Trennung. Und erklärt weiter: «Das Selbstvertrauen der Mannschaft ist weg. Und der Trainer kann es ihr nicht zurückgeben. Also blieb nur noch eine Massnahme.» Die Entlassung. Offenbar ist auch Tami selbst zur Erkenntnis gekommen, dass es wohl das Beste ist, den Weg freizumachen.