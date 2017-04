Von Anliker ist vor allem ein Satz in Erinnerung geblieben. Er heisst: «Unterschätzt mir den Huber nicht!» Der Huber, das ist Manuel Huber. 29-jährig erst. Seit Mai 2015 und der Entlassung von Axel Thoma bei GC zuständig für die Zusammenstellung der Mannschaft. Er ist, derzeit zumindest noch, CEO und Sportchef in Personalunion. Wobei die Zürcher einen Sportchef suchen, um Huber zu entlasten.

Huber und GC, das ist eine Geschichte mit vielen Wendungen. Doch derzeit geht es nur in eine Richtung: nach unten. Aus dem stolzen Rekordmeister ist ein Abstiegskandidat geworden. Am Sonntag in Lausanne steht ein erstes «Schicksalsspiel» an. Nicht, weil es schon um alles geht. Aber, weil es aufzeigen wird, ob dieses GC gerüstet ist für den Abstiegskampf.

Ob das Team richtig zusammengestellt ist, das muss heftigst bezweifelt werden. Nicht erst seit der Flucht von Kim Källström. Die Frage geht also an Huber. Ist GC mit dem aktuellen Kader gut aufgestellt im Abstiegskampf? «Ich bin überzeugt davon», sagt er. «Und ich bin sicher, dass die Spieler wissen, um was es geht.»