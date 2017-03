Bevor die afghanische Mannschaft Mitte November 2016 nämlich zu einem Freundschaftsspiel ins benachbarte Tadschikistan flog, wurde dem Trainer befohlen, einen bestimmten Spieler in die Mannschaft zu nehmen. Weil es dabei um einen Gefälligkeitsdienst des Verbandspräsidenten gegenüber einem Stammesfürsten ging, der Spieler aber vom Team wegen früherer Geschichten nicht akzeptiert wurde, weigerte sich Segrt, diesen Akteur zu berücksichtigen. Am Verbandssitz in Kabul gab es ein Palaver ohne Ende, und als die Zeit bis zum Abflug immer knapper wurde, beorderte der Präsident den Spieler zur Mannschaft in den Bus.

Als sich Segrt dann weigerte, in diesen einzusteigen, liessen ihn die Afghanen allein in Kabul zurück und der Trainer musste zusehen, wie er am schnellsten aus dem Land kam.

Auch wenn Pfister die Story inzwischen kennen sollte, so würde ihn diese Episode nicht abschrecken, den Job auszuüben.

Dafür war er schon zu lange in vielen Krisengebieten. So meldete er nun fröhlich aus Duschanbe: «Bei uns ist alles okay.» In der Hauptstadt von Tadschikistan beginnt für ihn und seine Equipe heute Nachmittag die letzte Qualifikationsphase zum Asien-Cup 2019. Die besten zwei Teams der Vierergruppe mit Afghanistan, Jordanien, Kambodscha und Vietnam werden dabei sein. Weil es zu gefährlich wäre, Länderspiele in Kabul auszutragen, müssen die Afghanen ihre Heimspiele im Ausland austragen. «Wir hoffen dennoch auf Unterstützung, denn viele Afghanen leben hier», sagt Pfister.

Vorbereitet hat er sein Team in Katar, wo es in einem Testspiel gegen Singapur 2:1 gewann. «Wenn man bedenkt, dass wir nur drei Tage zusammen trainieren konnten, war das eine gute Leistung.» Es ist zu spüren, wie der Mann, der in seinem Leben weltweit gegen 30 Mannschaften trainiert hat, dem Spiel gegen Vietnam entgegenfiebert.

Schon 1972 in Ruanda tätig