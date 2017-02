Der Kampf um Platz 4 sagt auch einiges über den Ehrgeiz des Schweizer Jahrzehnt-Talents aus. Nathalie von Siebenthal lässt sich auf der endlos langen Zielgeraden nicht mehr von der Spitze verdrängen, wirft alles in die Waagschale. Notabene im direkten Duell mit Heidi Weng, der bisherigen Saisondominatorin und Siegerin der Tour de Ski. Nathalies Sprint ist unkonventionell, zweimal stolpert sie.

Ja, die Technik -eine weitere Schwachstelle. Wie auch die Klassikrennen. Überhaupt erinnert von Siebenthal, obwohl längst in der erweiterten Weltspitze angekommen, noch immer an einen ungeschliffenen Juwel. Sie trainiert auch deutlich weniger als ihre Konkurrentinnen. Wobei sie selber die Arbeit auf dem elterlichen Hof in Lauenen und während des Sommers auf der Alp Marnex als Teil des Trainings ansieht. Zumindest steht ihr persönlicher Kraftraum zu Hause im Stall.

Auf den letzten Metern gibt Nathalie von Siebenthal gefährlich viel Vorlage, als wolle sie Simon Ammann beim Skispringen kopieren. Doch auch das passt zu ihr. Noch vor wenigen Monaten galt sie als schüchternes Landei, das im Umgang mit den Medien höchstens langweilige Floskeln von sich gibt.

Inzwischen erfreut sich die Öffentlichkeit über die natürliche Spontanität der 23-Jährigen. So auch im Herbst, als sie sich im Gespräch mit dieser Zeitung aus dem Fenster lehnt und offenherzig erklärt, sie glaube Dopingsünderin Therese Johaug die Story mit der Sonnencréme nicht. Als Reaktion gibt es einen Shitstorm der norwegischen Boulevardpresse. Seither nimmt sie sich beim Thema Doping wieder etwas zurück.

Gespannt auf die Aufzeichnung

Nicht so im Zielsprint an der WM in Lahti. Die Mixtur aus finnischer Kälte und eigener Aufregung über das beste Karriereergebnis ist im Anschluss derart gross, dass Nathalie von Siebenthal schlotternd in der Mixed-Zone zum Interview erscheint. Herzerwärmend dafür ihre Kommentare. «Dieser Spurt war der Hammer», sagt sie, «den muss ich mir im Fernsehen sicher noch oft anschauen.»