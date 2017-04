Der EV Zug spielte am Samstag vor 7015 Zuschauern in der ausverkauften Eisarena ausgezeichnet. Im Vergleich zur völlig misslungenen Darbietung vom Donnerstagabend in Bern (0:5-Niederlage) waren die Innerschweizer nicht mehr wiederzuerkennen. Zug spielte sogar vorzüglich – verlor aber trotzdem wieder. Der EV Zug entgleiste nach einem furiosen ersten Abschnitt nach der ersten Pause.

Eigenfehler kosteten Zug den Heimsieg. Zu Beginn des zweiten Abschnitts leisteten sich Sandro Zangger und David McIntyre innerhalb von drei Minuten Zweiminutenstrafen in der Offensivzone. Bern nützte diese Zuger Undiszipliniertheiten zu Powerplaytoren durch Ryan Lasch und Ramon Untersander und machte aus dem 0:1-Rückstand eine 2:1-Führung. Zwar realisierte Zug nur 65 Sekunden später durch Dominic Lammer nochmals den Ausgleich, die Kontrolle über die Partie konnten die Zuger aber nicht mehr an sich reissen.

Genoni mit 29 Paraden

Nebst den dummen Strafen in der Vorwärtsbewegung entschied der klar bessere Torhüter die Partie für Bern. Leonardo Genoni zeigte wiederum eine Parforce-Leistung. 35 Schüsse hatte Genoni am Donnerstag beim Zunullsieg in Bern abgewehrt. 29 wichtige Paraden gelangen ihm auch am Samstag wieder.