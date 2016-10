Da stehen sie alle in Reih und Glied in der Oetztal-Arena in Sölden, die Superstars der Skifirma Head. Lara Gut, Anna Veith, Ted Ligety, Wendy Holdener, Aksel Lund Svindal oder Alexis Pinturault. Es fällt kaum auf, das bei dieser Showparade eine wie Lindsey Vonn abwesend ist. Eher fällt auf, dass eine fehlt, die im «Rebel-Team», wie diese Elitetruppe genannt wird, in absehbarer Zeit eine zentrale Rolle spielen dürfte – Aline Danioth.

Derweil stellt sich die 18-jährige Urnerin aus Andermatt im Fitnessraum des Hotels «Liebe Sonne» vor und erzählt aus ihrem Leben und von ihren Träumen. Im Hotel Chedi von Samih Sawiris absolvierte die Handelsschülerin ein Praktikum. Sportlich hat sich in kürzester Zeit einiges zusammengeläppert: Sieben Mal stand sie bei den olympischen Jugend-Weltspielen und den Junioren-Weltmeisterschaften insgesamt auf dem Podest, dreimal als Siegerin. So hoch dekoriert stieg noch nie ein Talent in den Weltcup ein.