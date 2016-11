Ja, natürlich. Damals gab es auch noch nicht so viele Trendsportarten wie etwa Unihockey, die Handball rechts überholten. Heute ist Handball eine Randsportart, für die sich in der breiten Öffentlichkeit kaum jemand interessiert. Dass die Kadetten Schaffhausen die Liga dominieren, ist auch nicht gerade förderlich.

1993 und 1995 erlebte die Schweiz mit WM-Platz 4 respektive 6 den sportlichen Höhepunkt. Aus heutiger Warte zurückblickend fragt man sich: Wie war das möglich?

Nach der Ära Hasanefendic kam mit Arno Ehret ein ganz anderer Typ von Trainer. Er sprach unsere Sprache und trug dazu die deutsche Mentalität ins Team rein. Es war eine kontinuierliche Steigerung bis 1993. Und ich behaupte, es wäre noch mehr möglich gewesen. Aber als Schweizer ist man halt mit einem vierten WM-Rang zufrieden.

Was wäre möglich gewesen?

Ich behaupte, der Verband hat 1993 einen Riesenfehler gemacht. Hätte er etwas Geld in die Hand genommen, um Trainer Ehret und den Leistungsträgern eine gemeinsame Zukunft in einem halbprofessionellen Umfeld zu ermöglichen, dann wäre 1995 der Final möglich gewesen. Wir konnten damals alle Nationen besiegen. Aber stattdessen riss man die Mannschaft ohne Zwang auseinander. Es gab mehrere Rücktritte, unter anderem meinen.

Schmerzt es als ehemaliger «Held der Nationalmannschaft» emotional, den Werdegang der Schweizer Handballer in den letzten Jahren mitzuverfolgen?

Was soll es mich noch berühren? Die Handball-Nati interessiert mich überhaupt nicht mehr. Es ist so gekommen, wie ich es schon früh prophezeit habe. Ich wurde diese Woche auch gefragt, was gegen Deutschland möglich sei: Es ist unmöglich für die Schweiz, in einem Pflichtspiel gegen die Deutschen zu gewinnen.