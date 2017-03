Der Meister ist in der Schwebe. Präsident Bernhard Heusler und Sportdirektor Georg Heitz wollen im Sommer ihre Ämter niederlegen, Bernhard Burgener und Marco Streller stehen bereit.

Doch noch ist nichts in trockenen Tüchern. Mitte März soll ein unabhängiges Gremium das Konzept der neuen Führung unter die Lupe nehmen. Einen knappen Monat später entscheiden dann die Vereinsmitglieder an einer ausserordentlichen Mitgliederversammlung, ob die Machtübergabe wie geplant über die Bühne gehen kann.

Drängende Fragen

Der Übergang in die neue Ära fällt mitten in eine Zeit, in der wichtige Entscheide anstehen, Entscheide, welche die Zukunft des FC Basel massgeblich beeinflussen. Gerade im Personalbereich drängen sich Fragen auf: Wie geht es mit Urs Fischer weiter? Wer entschied über die Vertragsverlängerungen mit Davide Callà und Captain Matias Delgado? Was geschieht mit den auslaufenden Verträgen von Ersatzkeeper Germano Vailati und Marc Janko, mit Roma-Leihgabe Seydou Doumbia? Oder mit FCB-Spielern wie Cédric Itten (Luzern) oder Zdravko Kuzmanovic (Malaga), die an andere Vereine ausgeliehen sind?

Die Personalie Fischer

«Alle Entscheide von einer gewissen Tragweite sind momentan ‹on hold›. Wir würden zum Beispiel keinen neuen Spieler mit einem Rekordsalär verpflichten», sagt Bernhard Heusler zur «Schweiz am Wochenende».