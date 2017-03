Unruhig und sprunghaft

Woran das liegt? Vielleicht an seinem Lebenswandel, der ihn regelmässig auf die Titelseiten des Boulevards hievt. Vielleicht auch an einer inneren Unruhe, an seinem sprunghaften Charakter. Mit 25 Jahren ist Seferovic immer noch ein Suchender – und dürfte dies bleiben. Er selber sagt, irgendwo Wurzeln schlagen, das sei nichts für ihn: «Ich bin keiner, der fünf Jahre für den gleichen Klub spielt. Ich brauche Abwechslung.»

Gut möglich, dass Seferovic dereinst zurückblickt und mit der Weisheit des Alters denkt: Ich hätte mehr herausholen können. Das Talent für ganz nach oben hätte ich ja gehabt!

2009 schiesst er die Schweiz im Final der U17-WM gegen Nigeria zum Titel, der rote Teppich in die Weltspitze ist ausgerollt. Seferovic wählt einen anderen Weg, fortan bewegt er sich zwischen den Gegensätzen. So fragen wir uns vor dem Spiel gegen Lettland: Was passiert am Samstagabend, Haris?