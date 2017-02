Zwei Stunden zuvor sitzt Röbi Furrer im Foyer seines Hotels in St. Moritz Bad. Wir begrüssen uns, ich bedanke mich, dass alles so rasch geklappt hat. Am Tag zuvor erst habe ich vernommen, dass für die Produktion der TV-Bilder von der Ski-WM eine Kamera im Gegenhang der Rennpiste steht. Und dass es möglich sei, Kameramann Furrer einen Tag lang bei seiner Arbeit zu begleiten. «Heute wird ein langer Tag, es stehen zwei Trainings an. Aber wir müssen warten, der Nebel ist zu dick für den Helikopter», sagt Furrer. Zeit, den Mann kennen zu lernen.

Furrer (63) arbeitet seit 1980 beim Fernsehen. Zu Beginn als Ton-Operateur, seit 21 Jahren als Kameramann. «Typischer Fall von Ärmel reingezogen», sagt er. So reist er von einem Sportanlass zum nächsten und liefert als Spezialist die Bilder aus der Höhe. Er stand schon auf dem Dach im Letzigrund oder für die Übertragung der olympischen Ruderwettbewerbe 2004 in Athen auf einem 70 Meter hohen Turm. «Jeden Morgen habe ich dort gegen den Sonnenaufgang gefilmt – das Schönste, was ich je erlebt habe.»

Apropos Sonne: Sie bricht nun an einigen Stellen durch die Nebeldecke über dem Engadin, prompt klingelt Furrers Handy. Es geht los. Kurz darauf sind wir beim Helikopterlandeplatz. «Der Nebel sollte verschwinden, aber garantieren kann ich es nicht», sagt uns der Pilot. Was bedeutet: Er kann uns hochfliegen auf den Piz da L’Ova Cotscha, 2707 Meter über Meer.

Aber abends wieder abholen? Nur wenn der Nebel nicht zu dicht ist. Ansonsten müssen wir über Nacht oben bleiben. Schöner Gedanke. Auch für Furrer, der jeden Morgen aufs Neue hofft, dass der Notfall eintritt. «Das wäre toll. Wenn nicht, bleibe ich gegen Ende der WM freiwillig eine Nacht oben.»

Bier und Schoggi für zehn Tage

Der Motor heult auf, die Rotorenblätter drehen immer schneller – und schon sind wir abgehoben. Der Flug – erschreckend nah am Felsen – dauert zwei Minuten. Zwei Minuten, in denen wir die WM-Hektik in St. Moritz hinter uns lassen und eintauchen in eine Märchenwelt.

Der Helikopter setzt auf, spuckt uns aus und fliegt gleich wieder davon. Nun sind wir hier nur noch wir und die Natur. Unter unseren Füssen knirscht der trockene Schnee, die Kristalle funkeln in der Sonne. Um uns herum nur unberührte Schneehänge, blauer Himmel, totale Windstille, der Sonnenaufgang im Rücken und eine fantastische Aussicht über das Engadin und auf seine Gipfel. Die Bilder übertreffen alle Erwartungen. Willkommen am einsamsten und schönsten Arbeitsplatz der WM, willkommen im Reich von Röbi Furrer.