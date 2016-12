In der Serie «Emotionen 2016» blicken ausgewählte Persönlichkeiten aus dem Sport auf ihr zu Ende gehendes Jahr zurück. Gestartet hat die Serie SCB-Meistercoach Lars Leuenberger. Im zweiten Teil gewährt der ehemalige YB-Sportchef Fredy Bickel Einblicke in die Hintergründe seines Endes in Bern und erzählt, wie er zu seiner neuen Aufgabe bei Rapid Wien gekommen ist.