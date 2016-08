Am kommenden Montag um 20:45 Uhr ist es soweit: Die kosovarische Fussballmannschaft tritt im finnischen Turku zum ersten offiziellen Fussballspiel seiner Geschichte an. Es geht um die Teilnahme an der WM 2018 in Russland.

Dies ist möglich geworden, weil der Weltfussballverband Fifa und der europäische Verband Uefa im letzten Mai Kosovo in ihrer Mitte aufgenommen hatten. Erst seit 2008 ist Kosovo ein unabhängiger Staat.

In der Schweiz, wo viele Nationalspieler kosovarischer Herkunft sind, löste dies eine grosse, bisweilen emotionale Diskussion aus. Werden Spieler wie Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka, Valon Behrami oder Shani Tarashaj, die allesamt Schweizerisch-Kosovarische Doppelbürger sind, wechseln, um für ihr Herkunftsland zu spielen?

Tauland und Granit spielen für Albanien und die Schweiz - doch sie sind Brüder: