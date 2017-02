Zum Spiel:

Die Führung der Gastgeber nach 18 Minuten war auch zu diesem frühen Zeitpunkt verdient, zumal Cavani (6.) und Blaise Matuidi (11.) bereits zwei gute Chancen vergeben hatten, ehe Di Maria einen Freistoss aus rund 20 Metern direkt verwandelte.

Auch das 2:0 nach 40 Minuten entsprach dem Spielverlauf. Marco Verratti nutzte den Platz im Mittelfeld zu einem Solo-Vorstoss und sah im richtigen Moment Draxler in der Schnittstelle. Der hoch veranlagte deutsche Internationale tat, was er in der Bundesliga bei Schalke und Wolfsburg viel zu selten tat und seit seinem Wechsel nach Frankreich in aller Regelmässigkeit tut: Er fand eine Lücke und versenkte den Ball eiskalt im langen unteren Eck.

Als Cavani mit seinem siebten Treffer im siebten Spiel des laufenden Wettbewerbs das Verdikt noch höher ausfallen liessen, waren noch immer 20 Minuten zu spielen. (sda)

Alle Tore der Partie im Video: