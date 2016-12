Luca Fazzini (21), auch ein Schillerfalter, hat soeben gegen Mountfield nach einer Finte ein Zaubertor zum 3:1 erzielt. Er ist in Form, ja so gut wie noch nie, und wenn er so weiterspielt, dann wird er im Team den Platz bekommen, der eigentlich Damien Brunner zusteht: die Flügelposition im ersten Sturm. Auch Luca Fazzini ist Flügel, auch er schiesst rechts, auch er hat dieses gewisse «Etwas» im Abschluss.

Der neue Damien Brunner? Nein, noch lange nicht. Aber er ist ein Lugano-Junior und sein Vertrag läuft aus. Diese Abstammung ist bei den anstehenden Vertragsverhandlungen emotional mindestens 100 000 Franken wert, und schon um ihn nicht zu verstimmen, wird Präsidentin Vicky Mantegazza dafür sorgen, dass er in den nächsten Wochen eine gewisse Vorzugsbehandlung geniessen wird.



«Ich will den Erfolg fürs Team»



Damien Brunner freut sich über die guten Leistungen seines direkten Konkurrenten. «Schreibt doch eine Geschichte über ihn. Er ist das Thema, nicht ich.» Aber so ist es eben nicht. Zu interessant ist die Frage: Was wird aus Damien Brunner, wenn er in zwei bis drei Wochen ins Team zurückkehrt und Luca Fazzini seinen Platz auf den Aussenbahnen eingenommen hat?

«Dann spiele ich eben im dritten oder vierten Sturm.» Damien Brunner bloss im dritten oder gar vierten Sturm? Undenkbar. Sein Platz ist ganz vorne. Würde er denn seine solche Rückversetzung akzeptieren? «Ja, das würde ich. Ich muss nicht mehr für meinen persönlichen Ehrgeiz spielen, ich war Liga-Topskorer, ich war in der NHL. Aber ich will den Erfolg für das Team. Wenn der «Fazz» (Fazzini – die Red.) weiterhin so gut ist, dann werde ich eben in der dritten Linie spielen – und dann sind wir sehr, sehr gefährlich.»

Das ist sie, die Zauberformel für Lugano, gefunden im Kabinengang während des Spengler-Cups: Luca Fazzini im ersten, Damien Brunner im dritten oder vierten Sturm. Lugano hat im letzten Frühjahr den Final gegen Bern verloren, weil Trainer Doug Shedden phasenweise nur noch mit zweieinhalb Angriffsreihen stürmen liess.

Die besten Spieler viel zu stark zu forcieren ist nun mal die Ursünde aller kanadischen Bandengeneräle. Aber wenn Doug Shedden einen so guten, so speziellen Damien Brunner im dritten Sturm hat, wird er die Kräfte so verteilen, dass es für die Playoffs und zum Titel reichen kann. Vorausgesetzt, er ist in den Playoffs noch im Amt.