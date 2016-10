Nach nur einem Sieg in elf Spielen wurde der 46-jährige Italo-Schweizer beim Absteiger aus der Premier League entlassen und durch seinen bisherigen Assistenten, den Schotten Steve Clark, ersetzt. Nach dem Abstieg in die Championship League setzte man sich in Birmingham den raschen Wiederaufstieg zum Ziel.

Mit einem neuen Besitzer, dem chinesischen Geschäftsmann Tony Xia, und Di Matteo hegte man grosse Ambitionen: Bis 2019 soll sich Aston Villa in den Top 3 der Premier League etabliert haben.