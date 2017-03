Chris McSorley personifiziert den Klub. Eine Entlassung des charismatischen Schöpfers des modernen Servette ist nicht möglich. Er ist zu beliebt in der Stadt und bei den Sponsoren. Und ohne ihn würden auch noch die letzten minimalen Chancen auf eine neue Arena entschwinden. Also ist er nun zum «König von Genf» befördert worden. So wird der Anschein erweckt, alles sei in bester Ordnung und man gehe herrlichen Hockey-Zeiten entgegen. Happy Chris, Happy Servette, Happy Genf.

Aber Chris McSorley hat, da er seine Anteile verkauft hat, als General Manager nur noch symbolische Macht. Wie die Königin oder der König von England. Die wichtigste Aufgabe eines General Managers ist ja die Anstellung des Cheftrainers. Des wichtigsten Angestellten der Sportabteilung. Kann der General Manager den Trainer nicht bestimmen, dann ist er mehr oder weniger nur noch ein «Frühstücks-Direktor».

Wird ein Kanadier neuer Cheftrainer?

Chris McSorley gibt seine Ohnmacht freimütig zu und sagt: «Ich kann den neuen Trainer nicht bestimmen und ich suche ihn auch nicht aus. Ich werde dann wohl nach meiner Meinung zu den Kandidaten gefragt. Aber entschieden wird auf der Ebene des Verwaltungsrates.»

Servettes neuer General Manager hat in der Trainerfrage nicht einmal ein Vorschlagsrecht: «Ich habe keine Ahnung, wer die Kandidaten sind.» Aber die Besitzer seien «Smart Guys», die schon wüssten, was zu tun sei. Es darf erwartet werden, dass einer aus dem «Old Boys Network» der kanadischen Besitzer, aus dem Umfeld von Vancouver, neuer Cheftrainer wird.