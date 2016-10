Die Skepsis der Klubs ist weg

An dieser Ausgangslage wird sich vorerst nicht viel ändern. Und doch ist die anfängliche Skepsis gewichen. «Noch vor einem Jahr hat uns Marc Lüthi mit einer Aussage in einem TV-Interview enorm geschadet», erzählt Martin Baumann. Vergangene Saison war der SCB in den Gruppenspielen kläglich gescheitert, die ZSC Lions waren hingegen weitergekommen.

In einem TV-Doppel-Interview mit Peter Zahner und Marc Lüthi sagte der ZSC-Manager, man sei mit dem Weiterkommen dort, wo man sein wolle – und Lüthi konterte sarkastisch, der SCB sei mit dem Ausscheiden auch dort, wo man sei wolle. Rolf Bachmann, die Nummer 2 beim SCB, habe sich hundertmal entschuldigt, aber der Schaden sei nicht mehr abzuwenden gewesen.

Wie kommt es, dass jetzt Marc Lüthi in Sachen CHL vom Saulus zum Paulus geworden ist? Er sagt: «Unsere Coaches und die Spieler wollen diesen internationalen Leistungsvergleich.» Der sportliche Gedanke hat also den Zahlenmenschen überzeugt. Das ist wahrlich bemerkenswert. Und das Vertrauen der ZSC Lions in die CHL zeigt sich an einem Detail. Peter Zahner – er sitzt auch im CHL-Verwaltungsrat – hat die 85 000- Franken-Investition ins CHL-Projekt in der ZSC-Bilanz nicht auf null abgeschrieben. Er sagt: «Ja, das darf man als Zeichen dafür interpretieren, dass wir an die CHL glauben.»