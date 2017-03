Bremen: Durchgebrannte Elektrik (August 2004):

Das Spiel des deutschen Meisters und amtierenden Pokalsiegers Werder Bremen gegen Schalke 04 war zu Ende, bevor es begonnen hatte. Stromausfall im Weser-Stadion. Die Folge: Eine Wartezeit von 65 Minuten. Das Spiel gewann Werder schliesslich mit 1:0. Der Grund für das Black-out: Gemäss den Stadtwerken war eine Starkstrommuffe durchgebrannt.

New Orleans: Blackout macht Gegner Stark (2013):

Die Baltimore Ravens glaubten sich schon am Ziel, sprich dem Sieg der Super-Bowl 2013, da gingen zu Beginn des dritten Viertels im Stadion die Lichter aus. Über eine halbe Stunde lang dauerte der Black-out in New Orleans. Der weit unterlegene Gegner, die San Franzisco 49ers, konnte Kraft tanken und erneut angreifen. Das Spiel endete knapp mit 34:31 Punkten für die Ravens.

Portugal: Die Maus ist schuld (November 2009):

Es soll eine Maus gewesen sein, die beim Liga-Pokalspiel zwischen dem SC Portimonense und Academica de Coimbra in der 51. Minute zum Stromausfall führte. Das Tier habe am Kabel geknabbert - mit grossen Folgen. Als das Licht auch nach einer halben Stunde nicht wieder anzuknipsen war, brach der Schiedsrichter die Partie ab.

Frauen-WM: 11 Minuten Dämmerlicht (Juli 2011):

Im Spiel Kanada gegen Nigeria waren knapp 70 Minuten gespielt - da passierte es: Die Lichter gingen aus. Im Stadion in Dresden war es stockfinster. Die Notstromversorgung brachte aber nur Dämmerlicht für 11 Minuten. Danach konnte das Spiel aber unter regulären Bedingungen beendet werden. Ein "Netzwischer" wurde als Ursache ausgemacht. Dabei handelt es ich um einen Stromunterbruch im Netz von einer Viertelsekunde. Das Notstromaggregat brauchte aber 0,3 Sekunden um anzufahren. Die Folge war eine Phasenverschiebung, der die Elektrik nicht begegnen konnte. Das Spiel gewann Nigeria mit 1:0.

Wien: Dreimal Stromausfall in einem Spiel (Juli 2016

In Österreich verlor Admira Wacker eine kuriose Partie gegen Slovan Liberec mit 1:2. Gleich dreimal musste die Begegnung wegen des Ausfalls der Flutlichtanlage unterbrochen werden. Das 10'600 Zuschauer fassende Stadion des österreichischen Bundesligisten, gebaut in den 1960er Jahren, hatte 2008 eine runderneuerte Flutlichtanlage bekommen. In der Nachspielzeit gingen die Lichter erneut aus. In der Dunkelheit beging Admira-Spieler Toni Vastic eine Tätlichkeit. Der Schiedsrichter hatte aber gute Augen und zeigte die Rote Karte. Erst gegen Mitternacht war das Spiel beendet.