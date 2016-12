Auf der anderen Seite habe ich es auch sehr genossen, mit meinen Kindern zu spielen und mal völlig abzuschalten. Ich muss wirklich sagen, dass ich diesen negativen Druck nicht gespürt habe. Ich bin ein sehr positiv denkender Mensch. Ich sehe das Glas immer halb voll. Es war aber eine sehr schwierige Zeit. Ich weiss noch, dass ich und mein Trainerteam viele Stunden in der Garderobe verbracht und gegrübelt haben. Wir haben uns immer wieder gefragt, ob wir auf dem richtigen Weg sind.

Diese Phase war für mich auch eine Lehre fürs Leben. Nachdem wir die Playoffs geschafft hatten, kam der Montagnachmittag, an welchem mir mitgeteilt wurde, dass ich am Ende der Saison gehen muss. Als mir Marc Lüthi den Entscheid mitgeteilt hatte, löste das in mir kaum Emotionen aus. Ich verhielt mich gleich wie nach einem Spiel – ob Sieg oder Niederlage: Ich blieb ruhig.

Im Nachhinein habe ich mich oft gefragt, wie ich es geschafft habe, die Emotionen nicht an mich heranzulassen. Früher war ich diesbezüglich ein anderer Mensch. Es entspricht aber nicht meinem Naturell, den Kopf in den Sand zu stecken.

Zum ersten Mal ohne Vertrag für die nächste Saison

Der Schlüssel zum Meistertitel war, dass wir unser allererstes Playoff-Spiel in Zürich gewannen. Da kam die Maschinerie ins Laufen. Ich funktionierte in dieser Phase auch wie eine Maschine. Die Wege nach Davos und Lugano waren lang. Ich kam oft spät ins Bett, stand aber nach drei, vier Stunden wieder auf. Wenn man Erfolg hat, dann spürt man die Müdigkeit nicht. Wenn ich im Nachhinein Interviews mit mir gesehen habe, dachte ich oft: «Wow, hab ich schlecht ausgesehen!».

Zu Hause war ich zwar körperlich präsent, aber mit den Gedanken doch stets beim Eishockey, immer auf der Hut. Gut war, dass meine Kinder einfach mit mir spielen wollten und keine Fragen stellten, auch wenn sie wussten, was läuft. Als wir dann Meister waren, hatte ich Respekt vor dem, was kommen würde. Mir wurde plötzlich bewusst, dass meine Zeit in Bern vorbei ist und dass jetzt die Leere kommen würde.