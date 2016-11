Simon Ammann reist mit einer gewissen Zuversicht zum Weltcup-Auftakt nach Kuusamo. Der vierfache Olympiasieger fühlt sich gut und hat sich dem angestrebten Telemark etwas angenähert. Wie sehr – vor allem mit einem positiven Gefühl im Kopf oder doch bei der effektiven Landung am Schanzenhügel – wird sich bei den zwei Springen am Freitag und Samstag weisen. Er trete nicht an, um sich auf Rang 15 zu platzieren, betont der 35Jährige. «Ich erwarte von mir einen Schritt in Richtung Weltspitze», sagt Ammann, «es muss sich etwas bewegen.» Für den Toggenburger gestaltete sich der Fusswechsel bei der Landung und die neue, auf den Telemark ausgerichtete Flugkurve dornenvoller und langwieriger als erhofft. Nach vorübergehendem Stillstand und Ratlosigkeit im Sommer gehe es jetzt wieder aufwärts, wobei auch Ammann weiss: «Weite Sprünge sollten im Wettkampf und nicht im Training stattfinden. Denn um weiterhin Freude am Skispringen zu spüren, muss es bei den Wettkämpfen einigermassen passen. Und Platz 15 gehört nicht dazu.» (rs)