Beni Weger trägt das Herz am rechten Fleck. Der Walliser ist eine offene und ehrliche Frohnatur, nie um eine Antwort verlegen. Dass er seine (hohen) Ziele offensiv verkündet, geriet ihm in der Vergangenheit nicht immer zum Vorteil. Wer Rennen gewinnen, aufs olympische Podest steigen oder gar der beste Biathlet der Welt werden will, der sieht sich mit grosser Wahrscheinlichkeit zuerst einmal mit dem Scheitern konfrontiert. Da ist einer schnell einmal als Schwätzer verschrieen.

Der Lift nach oben stockte

Doch Talent war bei diesem Naturburschen aus dem Obergoms nie das Problem. Gebremst wurde er in der Vergangenheit entweder durch den eigenen Irrtum, der Lift nach oben sei für ihn reserviert und fahre automatisch ab, oder durch chronische Schwächen am Schiessstand. Schnell wie der Wind war Weger immer schon.

Die Ingredienzien für den wahren Zaubertrank, für das perfekte Rennen, sind in der komplexen Sportart Biathlon schwieriger zu finden als sonst wo. In diesem Winter schiesst der passionierte Fliegenfischer mit dem Forellen-Tattoo präzis wie einst Wilhelm Tell, dafür fehlen ihm in der Loipe die entscheidenden Sekunden, die einen Top-10-Läufer von Podestkandidaten unterscheiden. «Hätte Beni vor zwei, drei Jahren so geschossen wie heute, er hätte bereits Rennen gewonnen», mutmasst Ex-Biathlet und Fernseh-Experte Matthias Simmen.

Hochfilzen als Lieblingsstrecke

Weger blickt der WM wie immer mit grosser Zuversicht entgegen. Er spürt, dass wenig zum grossen Exploit fehlt. Allerdings ist diese kleine Differenz nicht einfach so aus der Welt zu schaffen. Will der Walliser tatsächlich als erster Schweizer an einer Biathlon-WM eine Medaille gewinnen, dann muss er seine Schussfrequenz erhöhen und in der Loipe an Tempo zulegen.

Und dies, ohne dass die Scheiben am Schiessstand wieder vermehrt stehen bleiben.

In den letzten Rennen war Wegers Laufform ansteigend. Und an Hochfilzen hat er ohnehin beste Erinnerungen. «Auf dieser Strecke kann ich schnell laufen, das weiss ich», sagt er. Hier holte er sich die ersten zwei von insgesamt drei Podestplätzen im Weltcup. Allerdings liegt diese Leistung fünf Jahre zurück. Dazwischen stockte die Karriere des Schweizer Teamleaders aus den bekannten Gründen.