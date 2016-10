Der November gehört nicht zu den Favoriten von Benjamin Weger. Die traditionelle dreiwöchige Weltcup-Vorbereitung der Schweizer Biathleten tief im skandinavischen Norden ist dem 27-Jährigen nie ans Herz gewachsen. Dafür ist es ihm dort viel zu dunkel und das Essen zu speziell und einseitig. «Das hat mir jeweils richtig aufs Gemüt geschlagen», gibt die Obergommer Frohnatur zu.

So kommt es, dass er sich als Walliser nun sogar auf eine Premiere in den Bündner Bergwelt freut. Die neue Biathlon-Arena in der Lenzerheide mit 30 Schiessständen öffnet am 1. November ihre Tore – mit einer präparierten, zwei Kilometer langen Loipe auf Schnee. Das Nationalkader wird den letzten Schliff für die Saison erstmals nicht in Norwegen holen, sondern drei Wochen in heimischen Gefilden trainieren. Für Benjamin Weger buchstäblich wie Tag und Nacht. «Ich freue mich auf dieses Experiment – auf die Sonne, die Berge, das Essen.»

Weger will zurück nach oben

Es ist für den passionierten Fliegenfischer ein Schritt aus der Dunkelheit. Auch im übertragenen Sinn. Während seine Karriere bis vor drei Jahren nur eine Richtung – steil nach oben – kannte, kämpft der Schweizer Teamleader seither mit Stagnation und sogar Rückschritt. Das ging so weit, dass ihn Swiss Ski nach der vergangenen Saison aus der Nationalmannschaft ins A-Kader zurückstufte.

Das Laufen hat Weger nicht verlernt, aber im Schiessstand hapert es. Das Liegendschiessen macht ihm mit bedrohlicher Regelmässigkeit einen Strich durch die Rechnung. Der Schweizer Newcomer des Jahres 2012 spricht offen über seine Durststrecke. Er redet nichts schön, lässt aber auch keine Zweifel daran, wohin ihn sein Weg führen soll. Zurück aufs Podest, wo Benjamin Weger in der Weltcupsaison 2011/12 bereits dreimal stand. Eine Olympiamedaille 2018 in Südkorea hat er sich als unbescheidenes Ziel gesteckt.