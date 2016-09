Der englische Nationaltrainer musste bloss 67 Tage nach seiner Ernennung abtreten. Investigative Reporter des Daily Telegraph filmten ihn, als er Erklärungen gab, wie man Regeln des englischen Fussballverbands FA zum Besitz von Transferrechten umgehen kann.

So umfasst der Fussballteil der Boulevard-Zeitung Daily Mirror zwar 13 Seiten doch keine einzige Zeile zum Champions-League-Knaller Arsenal-Basel. Ähnlich beim Daily Telegraph, der den Skandal lostrat, wenigstens findet sich ein kleiner Artikel zum heutigen Spiel. Dort kommt ein gewisser Respekt gegenüber Basel zum Ausdruck, es wird an die vergangenen FCB-Erfolge gegen englische Teams erinnert, das Duell der Xhaka-Brüder wird erwähnt, doch in erster Linie schreibt Telegraph-Reporter Jim White über die Wiederauferstehung von Theo Walcott. Der schnelle Flügel schaffte es nicht ins Nationalteam für die EM, dreht jetzt aber wieder richtig auf. Er sagt: «Ich sass im Sommer mit Arsène Wenger zusammen. Ich schaute mich an und ich glaube, das hat mir geholfen meine Einstellung zu ändern.»

Morgen alles anders

Genau so schauts bei der Times aus: Allardyce dominiert, Golf ist gross und der FC Basel quasi eine Randnotiz. Auch hier wird in erster Linie Walcotts Verwandlung thematisiert. Nur einen kleinen Abschnitt widmet das Qualitätsblatt dem Gegner aus der Schweiz. Arsène Wenger sagt dort: «Sie sind keine Newcomer in der Champions League, sie haben grosse Erfahrung in diesem Wettbewerb. Wir müssen achtgeben, sonst sind unsere Fans schnell enttäuscht.»

Die Achtung vor Basel ist bestimmt gestiegen, die Knie schlottern in London aber niemandem. Aber wer weiss, vielleicht dominiert der FCB ja morgen die Schlagzeilen. Denn sollte es ihm erneut gelingen gegen ein englisches Team zu überraschen - und schon ein Unentschieden wäre als Überraschung zu werten - würden auch die englischen Revolverblätter aufwachen und dem Schweizer Meister wenigstens ein bisschen Respekt entgegenbringen.