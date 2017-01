Wenn man am Strand von Marbella die Füsse in den Sand gräbt, die Augen zusammenkneift und in die Weite späht, erahnt man am Horizont einen Landstrich. Der Norden Afrikas. Nur knapp 80 Kilometer trennt Europa an dieser Stelle vom schwarzen Kontinent. Die Strasse von Gibraltar liegt ganz in der Nähe, sie ist einer der bevorzugten Wege, um Haschisch aus Marokko nach Spanien zu schmuggeln.

Mit Schnellbooten überqueren die Schmuggler die Meerenge. So regelmässig die Guardia Civil mit ihren Booten auch die Gegend abfährt, hier werden in rauen Mengen Drogen auf den Kontinent geschifft. Die Polizei schätzt, dass so jährlich 1500 Tonnen auf europäisches Festland gelangen, 75 Prozent des in Europa konsumierten Haschischs.

Davon kriegt die gehobene Klientel, die üblicherweise in Marbella und Umgebung residiert, freilich wenig mit. Sie kommt in der Regel auch nicht der Drogen wegen, sondern, um die wärmenden Sonnenstrahlen zu geniessen. Während 320 Tagen im Jahr scheint hier an der Costa del Sol die Sonne. Auch jetzt im Winter ist der Himmel wolkenfrei, der Strand präsentiert sich dieser Tage fast menschenleer, derweil die Berge hinter dem einst von den Phöniziern als Handelsplatz gegründeten Ort die Wanderer anziehen.

Über 50 Klubs allein im Januar

Aus dem Fischerdorf ist längst eine mittelgrosse Stadt von rund 140 000 Bewohnern geworden. Zudem hat sich Marbella im Verlauf der letzten Jahre einen exzellenten Ruf als Winterlager für Fussballklubs erarbeitet.