Die Baslerinnen haben sich auf die Rückrunde hin nochmals mit drei Top-Spielerinnen aus der deutschen Bundesliga und der Schweiz verstärkt und deuteten somit ihre Ambitionen auf den angestrebten Schweizer Meistertitel an.

Am Mittwochabend war somit ein Top-Team zu Gast auf der Heidenegg in Derendingen. Die FCB-Spielerinnen haben vor allem in der 1. Halbzeit Fussballkost vom feinsten zelebriert. Die technisch, taktisch und läuferisch bestückten Baslerinnen liessen den Ball in hohem Tempo in den eigenen Reihen zirkulieren und spielten mit Spielwitz und viel Zug auf das gegnerische Tor und forderten die Einheimischen zu viel Laufarbeit.

Die SCD-Frauen spielten mutig und standen sehr hoch und versuchten, die Räume eng zu machen. Es war dann aber eine Frage der Zeit, wie lange die Defensive der SCD-Frauen dem Druck der Gegnerinnen entgegenhalten konnte.

Doppelter Doppelschlag

Mit einem Doppelschlag innerhalb von drei Minuten erspielte sich das Gästeteam einen 2:0 Vorsprung. Das zweite Tor war ein Geschenk der Derendingerinnen, das durch ein unglückliches Eigentor entstand. Daraufhin wurde das Spiel etwas ausgeglichener.