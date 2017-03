Der Kontrast zwischen Basel und GC könnte, zumindest in der Rückrunde gesehen, nicht grösser sein. Der FCB hat mit 17 Punkten Vorsprung auf «Verfolger» YB die Meisterschaft praktisch auf sicher. GC allerdings konnte in der Rückrunde bisher nur ein Pünktchen holen. Das zeigt sich auch in der ersten Halbzeit. Basel erspielt sich zahlreiche Chancen, doch bis auf den frühen Treffer von Luca Zuffi fehlt dem FCB das Abschlussglück.