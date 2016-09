Nach mindestens fünf Partien noch ohne Punktverlust sind weltweit ausser den Baslern nur noch AEK Larnaka (Zypern/15 Punkte), Bayern München (Deutschland/15), Manchester City (England/18), Feyenoord Rotterdam (Niederlande/21) und The New Saints (Wales/27). Doch anders als in der Schweizer Super League schwächeln in besagten Ländern die Verfolger nicht im selben Ausmass. Ausser in Wales, wo der Vorsprung der New Saints auf das zweitplatzierte Connah’s Quay immerhin schon acht Punkte beträgt, kann die Welt in den übrigen Ligen nach ein, zwei Runden schon wieder ganz anders aussehen.

«Halt, Stopp. In Norwegen ist es noch langweiliger. Da hat Rosenborg Trondheim doch schon 18 Punkte Vorsprung», mögen andere denken. Doch weil dort im Kalenderjahr gespielt wird und schon 25 Runden gespielt sind, hinkt der Vergleich. Geht es in der Super League im selben Stil weiter, betrüge der Vorsprung nach 25 Spielen satte 36 Punkte. Er wäre doppelt so gross wie jetzt in Norwegen und die Meisterschaft wäre bereits im März entschieden. Hochgerechnet hätte der FCB Ende Saison sogar 52 Punkte Vorsprung auf den nächsten Verfolger.

Mehr Teams, mehr Spannung?

Liga-CEO Claudius Schäfer nimmt die Situation gelassen: «Basel hat sich diesen Vorsprung über Jahre erarbeitet und ständig ausgebaut. Im Moment spielt der FCB sehr souverän und die Verfolger nehmen sich gegenseitig die Punkte weg.» Es sei nicht das Ziel der Liga, durch allfällige Modusänderungen dem FC Basel das Leben schwer zu machen. «Wir wollen keine Show, sondern einen Schweizer Meister, der über die ganze Saison gesehen das beste Team war», sagt Schäfer.