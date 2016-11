In der Saison nach dem ersten Aufeinandertreffen führte das Los den FCB und Ludogorets wieder zusammen, dieses Mal in der Gruppe B mit Real Madrid und Liverpool. Der FCB startete mit einer Niederlage in Madrid und einem Heimsieg gegen die Engländer. Vor den zwei Spielen gegen Ludogorets war klar: Gewinnt der FCB nicht mindestens eines davon, ist der Traum von den Achtelfinals ausgeträumt.

In Bulgarien war Rot-Blau vom Pech verfolgt: erst die ungerechtfertigte rote Karte gegen Geoffroy Serey Die und in der Schlussminute nach langer Gegenwehr doch noch der Gegentreffer zum 0:1 – ein abgefälschter Weitschuss. Quintessenz: Das Heimspiel entscheidet aus FCB-Sicht über Sein oder Nichtsein. Der Druck war riesig – die Leistung des FCB danach auch. 4:0. Der höchste Champions-League-Sieg der Geschichte. Embolos erstes Tor in der Champions League. Aber vor allem: Die Basis für die Achtelfinal-Qualifikation, die anschliessend in Liverpool (1:1) perfekt gemacht wurde.

Saison 2016/17, Gruppenphase Champions League:

Wie der FCB nahm sich auch Ludogorets eine einjährige Champions-League-Auszeit – und nun beim Comeback in der Königsklasse gleich das Wiedersehen. Das 1:1 am ersten Spieltag war vor allem aus Basler Sicht eine Enttäuschung. Die Folge: Auch das sechste Duell heute Abend hat Schicksals-Charakter. Immerhin: Die Vergangenheit spricht schon mal für einen FCB-Sieg.