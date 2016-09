Es war nicht der typisch englische Regen – im Londoner Vorort Borehamwood schien bei 17 Grad Aussentemperatur die Sonne –, sondern der Wind, der im Uefa-Youth-League-Match zwischen den U19-Team von Arsenal und Basel eine zentrale Rolle spielte. Fünf Minuten vor der Pause trat nämlich FCB-Abwehrchef Eray Cümart einen Freistoss innerhalb der eigenen Platzhälfte, der eine für Arsenal-Keeper Hugo Neto unerwartete Flugbahn nahm und zum 0:1 im Netz landete.

So glücklich die Gästeführung zustande kam, sie war nicht unverdient. Denn in einer umkämpften Partie war es die Equipe von Raphael Wicky, die zu mehr Abschlüssen kam. Die gefährlichsten verzeichneten Gezim Pepsi, der nach einem Ballgewinn mit seinem Schuss das Ziel nur knapp verfehlte (21.), und Cümart, der Neto zu einer Fussabwehr zwang (31.).

Manzambi übernimmt Verantwortung

Nach dem Seitenwechsel änderte zwar nichts sich am Geschehen, dafür aber am Resultat. Denn Vlad Dragomir setzte sich in der 55. Minute gegen zwei Basler Verteidiger durch, liess auch Goalie Jozef Pukaj keine Abwehrchance und traf zum Ausgleich.

Obwohl beide Teams einen weiteren Treffer suchten, schien es bis zum Ende beim 1:1 zu bleiben – bis Schiedsrichter Tim Marshall tief in der Nachspielzeit auf den Penaltypunkt zeigte. Chiori Johnson war im Sechzehner zu ungestüm zu Werke gegangen und ermöglichte den Gästen die Chance auf drei Punkte. FCB-Captain Neftali Manzambi, der die Abwehr der Gunners zuvor vor einige Probleme gestellt hatte, blieb in der 94. Minute cool, erzielte vom Elfmeterpunkt das 1:2 und sorgte dafür, dass die Rotblauen die Tabellenführung in der Gruppe A übernahmen.