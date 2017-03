Dass die Badminton-WM 2019 in Basel durchgeführt wird, ist für den Veranstaltungsort Basel ein grosser Gewinn. Ausschlaggebend für den Entscheid waren insbesondere die langjährigen Erfahrungen mit der alljährlichen Organisation der Yonex Swiss Open (die heuer zum 27. Male durchgeführt werden), die zentrale Lage Basels in Europa sowie die Sanierung und Modernisierung der St. Jakobshalle, welche eine parallele Durchführung der Para-Badminton-WM möglich macht. All dies hatte Tokio nicht zu bieten. Die japanische Hauptstadt wollte die WM 2019 als Hauptprobe für die Olympischen Sommerspiele 2020 „verkaufen“. Und scheiterte.

Weltweite Medienaufmerksamkeit

Die Badminton-WM wird in der zweiten Augusthälfte 2019 ausgetragen. Die erwartete mediale Ausstrahlung, insbesondere im asiatischen Zielmarkt, wird beachtlich sein: Die Organisatoren gehen davon aus, dass gegen 150 in- und ausländische Me- dienschaffende über den Grossanlass berichten werden. Sechs Tage Live-TV-Übertragungen in rund 100 Ländern mit über einer Milliarde Haushalten (in Zahlen: 1'000'000'000!) sowie ein weltweites Live-Streaming sind vorgesehen.

Die Veranstalter erwarten gut 25‘000 Zuschauerinnen und Zuschauer aus ganz Europa, gegen 400 Sportlerinnen und Sportler aus rund 50 Nationen sowie rund 300 Offizielle. Entsprechend beachtlich ist auch die touristische Wertschöpfung des Anlasses, der gemäss Schätzung wohl 10‘000 Hotelübernachtungen generieren wird.

Veranstalter der Badminton-WM ist der nationale Verband „Swiss Badminton“, welcher jedoch die operative Umsetzung an die Basler Organisatoren der Yonex Swiss Open überträgt. Das Budget der Badminton-WM beträgt gegen drei Millionen Franken. Der Swisslos-Sportfonds Basel-Stadt wird 750‘000 Franken an die Weltmeisterschaft beisteuern.

Einen ersten Vorgeschmack, wie attraktiv, spannend und spektakulär Badminton auf Weltklasse-Niveau erhält man an diesem Wochenende, wenn samstags die Halbfinal- und am Sonntag die Finalpartien über den Centre Court gehen.