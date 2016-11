Fussballer wollen immer spielen. Beim FK Molde hatte sich Mohamed Elyounoussi noch nach Lust und Laune austoben können. Unter Ole Gunnar Solskjaer stand der norwegische Jungstar mit marokkanischen Wurzeln Spiel für Spiel auf dem Platz, in den meisten Fällen während 90 Minuten. Und 30 Tore in 70 Ligapartien müssen auch in Norwegen erst einmal erzielt werden.

Beim FC Basel aber hat Elyounoussi, dessen Cousin Tarek bei Olympiakos Piräus spielt, zuerst einmal erfahren müssen, was ein Konkurrenzkampf bei einem Champions-League-Teilnehmer ist. Dreimalist der Offensivspieler in der Super League auf der Tribüne gesessen und sechsmal hat es ihm nur zu einem Kurzeinsatz gereicht; wie auch in der Champions League erst 19 Minuten in der Bilanz erscheinen. Dass auch andere junge Spieler wie Boetius, Sporar und Bua nicht mit Einsatzzeit gesegnet sind, ist natürlich kein Trost für den jungen Skandinavier.

Ein Tor und ein Assist

Doch jetzt könnte Elyounoussis Stunde beim FCB schlagen. Nach seiner starken Leistung beim 6:0 gegen Vaduz hat er gute Karten, am Mittwoch in Sofia gegen Rasgrad anstelle des gesperrten Renato Steffen erstmals in der Königsklasse in der Startformation zu stehen. Ein Tor hat er gegen die schwachen Liechtensteiner geschossen, eines vorbereitet und steht damit in der Super League mit drei Toren und vier Assists in zwölf Partien mehr als respektabel da.