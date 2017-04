Ein Bezug zu Winterthur hat Gamper ohnehin: Hier erblickte Hans-Max am 22. November 1877 das Licht der Welt. Er ist eines von fünf Kindern. Doch als Mutter Rosine-Emma an Tuberkulose stirbt, zieht Vater August zurück in seine Heimatstadt Zürich. Hans hat sportliches Talent, ist ambitionierter Läufer und Velofahrer, spielt Tennis, Golf und Rugby. Doch der Fussball steht über allem.

Als 18-Jähriger ist er Mitgründer des FC Zürich, spielt später mit Sicherheit ein Spiel für den FC Basel. Weil er vom FCB angefragt wird, ob er für ein internationales Spiel gegen den FC Mülhausen die Basler verstärken möchte, so schrieb es seine Enkelin Emma Gamper vor fast zehn Jahren in der NZZ. Was heute undenkbar ist, war damals gang und gäbe.

«Mehr als ein Club»

Der Vater ist es, der Gamper dann dazu bewegt, die Schweiz zu verlassen. Sein Ziel: Fernando Poo, spanische Kolonie in Afrika. Dort wollte er helfen, den Zuckerhandel aufzubauen. Doch er bleibt in Barcelona hängen. Der Hafen, die Menschen aus aller Welt, die Sonne – Gamper verliebt sich in diese Stadt zwischen Pyrenäen und Mittelmeer.

Eines aber fehlt: ein Fussballklub. Gamper ist kein Zauderer. Per Zeitungsannonce sucht er Gleichgesinnte und gründet am 29. November 1899 mit anderen Pionieren den FC Barcelona. «Gamper behauptete, der Fussballklub müsse die Stadt vertreten und deshalb stolz ihren Namen weitertragen», schreibt seine Enkelin mehr als hundert Jahre später.