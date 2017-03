Barnetta, 2002 mit der Schweizer U17 Europameister geworden und seither ohne Titel geblieben, unterschrieb einen Vertrag bis 2019. Nachdem Philadelphia Ende Oktober schon in der ersten Playoff-Runde gegen Toronto ausgeschieden war, stand der Mittelfeldspieler bereits zwei Wochen später freiwillig auf dem St. Galler Trainingsplatz, um seine neuen Teamkameraden kennen zu lernen und sich auf sein Super-League-Comeback von Anfang Februar vorzubereiten. Von einer solchen Berufsauffassung können sich manche Profis eine Scheibe abschneiden.

Es scheppert beim Comeback

Am 5. Februar 2017 war es dann so weit: Barnetta schlüpfte in Vaduz ins St. Galler Trikot – und liess es gleich kräftig scheppern. Zweimal innerhalb einer Minute drosch er den Ball an den Pfosten, und als das Spiel zu Ende war, wurde dem Rückkehrer zwar eine glänzende Leistung bescheinigt, doch das 1:1 war eine Enttäuschung.

Sechs Spiele später wartet Barnetta zwar noch immer auf sein erstes Tor, aber St. Gallen hat mit ihm nur noch einmal verloren. Der 31-Jährige hat nicht immer so brilliert wie in Vaduz, ist aber jedes Mal in der Startaufstellung gestanden und hat kämpferisch überzeugt. «Ich glaube, dass ich meinen Teil dazu beigetragen habe, dass St. Gallen stabiler geworden ist», sagt Barnetta. Die riesige Erwartungshaltung in der Ostschweiz habe ihn nicht belastet, auch wenn das ganze Tam-Tam um seine Person nicht nötig gewesen wäre. «Im Grossen und Ganzen bin ich zufrieden mit meinen Leistungen und happy, dass ich gesund bin und weiter Fussball spielen kann.»