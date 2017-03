Grosse Vorfreude

Gut zehn Jahre nach dieser letzten Mission bei GC ist Bernegger nun zum vierten Mal Interimstrainer beim Rekordmeister geworden. Zwischenzeitlich war er Nachwuchskoordinator beim FC Basel und Trainer der U21 des FCB sowie von April 2013 bis Oktober 2014 Cheftrainer des FC Luzern.

«Ich freue mich riesig auf meine Aufgabe», sagte der impulsive argentinisch-schweizerische Doppelbürger. «Als ich von GC die Anfrage erhielt, war mir sofort klar, dass ich diese Herausforderung annehmen will. Jetzt gilt es, alle Kräfte zu bündeln, um den Klassenerhalt zu schaffen.»

Keine Antworten zu Tamis Entlassung

Dieser ist nach dem miserablen Rückrundenstart mit nur einem Punkt aus sechs Partien ernsthaft in Gefahr geraten. So sehr, dass sich die GC-Führung nach dem 1:2 am Samstag gegen Vaduz und mit nur noch drei Zählern Reserve auf den Abstiegsplatz in der Pflicht gesehen hatte, tags darauf Cheftrainer Pierluigi Tami zu entlassen, obschon dieser einen Vertrag bis 2019 besass. Und obgleich sie deutsch und deutlich angekündigt hatte, Tami werde auch im Fall einer Niederlage im Amt bleiben. Glaubwürdigkeit sieht anders aus.

So war es nicht verwunderlich, dass CEO Manuel Huber am Montag bei der Vorstellung Berneggers keine Fragen zu Tamis Abservierung zuliess. «Wir wollen nur nach vorne schauen und in den kommenden zwölf Spielen den Abstieg verhindern», sagte Huber. «Carlos kann es dank seiner authentischen Art packen.»