Überraschungen erleben auch die Besucher. Die Reise zur Kontinentalmeisterschaft wird zum Abenteuer. Aus Informationsmangel war praktisch nichts planbar, die Tourismus-Infrastruktur steckt in den Kinderschuhen und man hört diverse Geschichten, wie etwas funktioniert oder eben nicht.

Bei der Anreise von der Hauptstadt Libreville nach Oyem reichen die Angaben etwa von: «Da fährt täglich ein Bus in neun Stunden hin» bis «absolut unmöglich auf dem Landweg». Über Umwege erfährt man, dass Journalisten gratis an die Spielorte geflogen werden. Details zum Flugprogamm und die Platzbestätigung gibt es am Abend des Vortages. Eineinhalb Stunden vor Abflug beim Check-in heisst es dann: «Leider mussten wir Verbandsoffizielle auf den Flug umbuchen – du darfst nicht mehr mit.»

Auch auf der Strasse macht man diverse spezielle Erfahrungen: Im Taxi auf dem Weg zu einem Spiel geht das Benzin aus, der (Medien-)Busfahrer lässt die Journalisten auf der Heimfahrt vom Stadion 300 Meter nach Abfahrt auf einem Parkplatz wieder raus und beim Sammeltaxi nach Lambaréné ist der Zündmechanismus des Motors kaputt.

Weil auch die Handbremse nicht mehr betriebstauglich ist, muss der Fahrer seinen Wagen darum vorne mühsam direkt am Motor starten. Das führt dann bei zwei Zwischenstopps in leichter Steigung dazu, dass jeweils Passanten oder Mitfahrer erst einen Stein für die Blockade eines Rads finden müssen, damit das Auto im Leergang bei laufendem Motor nicht davonrollt. Weil eben: Starten geht ja nur von ausserhalb des Gefährts. Aber worauf hier alle bestehen: Anschnallen – auch wenn die Gurten oft nur ausgefranste Restbänder sind.

Kurz: Ausser, dass das Runde ins Eckige muss, erinnert praktisch nichts – weder auf noch neben dem Platz – an die Hochglanzwettbewerbe in Europa. Nur das mit den austauschbaren Stadien, das hat hier auch Einzug erhalten. In den beiden abgelegenen Spielorten Port-Gentil und Oyem stellten Chinesen innert Rekordzeit Stadien hin, welche die Schwestern derjenigen in St. Gallen oder Luzern sein könnten.

Wobei: Im Dschungelnest Oyem reichte die Zeit nicht ganz. Geht man beispielsweise durch eine mit WC beschriftete Tür, landet man in einem leeren Raum. Die beiden 20 000-Zuschauer-Arenen dürften nach den je vier Afrika-Cup-Partien vor Ort zu sogenannten weissen Elefanten verkommen – Betonklötze, die ungenutzt vor sich hin modern. Denn die lokalen Vereine locken normalerweise keine 1000 Zuschauer an, das Niveau ist unter demjenigen der Schweizer Promotion League. Und die Betriebskosten kann eh niemand bezahlen.

Grundsteinlegung mit Messi

Aber eben: Der Afrika-Cup ist auch Prestige. Und das braucht der angezählte Präsident Ali Bongo (Sohn des Vorgängers Omar, der 42 Jahre lang im Amt war, als er 2009 starb). So liess Bongo Lionel Messi zur Grundsteinlegung in Port-Gentil einfliegen.