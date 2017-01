Nach der Absage der Lauberhorn-Abfahrt brauchen die Skifans nicht lange traurig zu sein: Bereits am nächsten Wochenende steht der nächste Klassiker an. Die Hahnenkamm-Abfahrt in Kitzbühel. Das schnellste, steilste und schwierigste Skirennen der Welt. Wir "Normalos" würden uns nie da runter trauen - das überlassen wir mal schön den Abfahrern.

Doch wissen, wie sich ein solcher Höllenritt anfühlt, das würden wir schon gerne. Und genau darauf gibt ein spektakuläres Video der Kollegen vom ORF eine Antwort. Zumindest eine fürs Auge und fürs Ohr. Sie haben im Training einem Fahrer eine Kamera auf den Helm geschraubt, die 360-Grad-Bilder filmt. Wie man das bereits von Fotopanoramas kennt, aber eben nicht statisch, sondern mit Bewegtbild.

Das Verrückte im Video: Sie können die Perspektive verändern (mit der Steuerung oben links imn Video). Was würde der Fahrer sehen, wenn er nicht der Ideallinie entlang fahren, sondern geradezu auf die Bäume zusteuern würde? Wie steil ist die Strecke wirklich, wenn man zurückblickt? Wie schnell flitzen die Zuschauer neben der Strecke an einem vorbei?

Tipp: Das Video lässt sich am besten auf einem klassischen Desktop-PC in kompatiblen Browsern oder mit der YouTube-App auf einem Smartphone oder Tablet anschauen.

Und los gehts: