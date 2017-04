Die 40 wohlbestallten Kernaktionäre des Unternehmens haben grundsätzlich die Finanzierung eines NLA-Abenteuers zugesichert. Gian Kämpf sagt, notwendig seien für eine Saison betriebsfremde Zuschüsse in der Höhe von rund zwei Millionen Franken. Was eine Aufstockung des Budgets von etwas mehr als fünf Millionen (inkl. Nachwuchs) auf rund sieben Millionen bedeuten würde.

Das Risiko eines Aufstieges ist also gering: Wenn alle die Nerven behalten, steht der Klub im schlimmsten Fall in einem Jahr wieder am gleichen Ort wie jetzt: in der Liga-Qualifikation. Die zwei Millionen wären gut investiertes Geld – die erstmalige Präsenz einer Mannschaft aus Langenthal in der höchsten Fussball- oder Eishockeyliga wäre allerbeste Standort-Werbung und ein aufregendes Abenteuer.

Von der Liga hat der SC Langenthal bereits eine provisorische Bewilligung für den Spielbetrieb in der NLA mit Auflagen – das ist ja die Voraussetzung, um überhaupt die Liga-Qualifikation spielen zu dürfen. Voraussichtlich am Freitag wird der Klub im Rahmen einer Medienorientierung seine Haltung zum Aufstieg erklären.

Politisch ist also Langenthals NLB-Titelgewinn keine gute Nachricht für Ambri. Weil Langenthal nicht einfach «Nein» zum Aufstieg sagt. Entscheidend ist deshalb die Frage, ob Ambri gegen dieses Langenthal sportlich in Not geraten wird.

Was Ambri Hoffnung macht: Bereits 48 Stunden nach dem Erreichen des Saisonziels (NLB-Titel) müssen die Langenthaler die Batterien fürs erste Spiel am Donnerstag in Ambri wieder nachgeladen haben. Das ist, weil die Finalserie über sieben Partien gegangen ist, beinahe unmöglich.