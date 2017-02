Joël Kiassumbua, Sie sind an ihrem ersten Afrika-Cup dabei. Was fällt besonders auf?

Wir waren ca. 40 Journalisten. Wie die Plätze verteilt werden, werde jetzt ausgearbeitet, erklärte der Verantwortliche. Ein Journalist aus Kamerun meinte daraufhin: «Jetzt kommt die Mafia.» Tatsächlich waren die 15 Plätze innert Kürze irgendwie verteilt. Nach langen Diskussionen und heillosem Chaos durften doch noch weitere Journalisten mit. Abflug war 1,5 Stunden nach dem geplanten Start. Ich war nicht dabei. Darum fand das Interview telefonisch statt.

Joël Kiassumbua: Ich war bisher nur bei der U17-WM 2009 mit der Schweiz an einem grossen Turnier. Hier ist alles nochmals grösser, auch wenn die Organisation teilweise chaotisch ist. Fussballerisch ist alles viel physischer, alles geht schneller und Zweikämpfe sind extrem wichtig. Das Einsteigen ist teilweise brutal. In Europa würde hier in einigen Situationen anders entschieden werden.

Sie sprechen die Organisation an. Gab es da auch für Ihr Team Überraschungen?

Grundsätzlich nicht. Wir hatten hier ein gutes Hotel und es funktionierte meist. Als wir allerdings vom dritten Gruppenspiel von Port-Gentil zurückflogen, ging unser Gepäck mit all den Trainings- und Fussballsachen unter. So mussten wir im ersten Training danach im «Ausgangstrainer» antreten. Zum Glück hatten die meisten Spieler ihre Fussballschuhe im Handgepäck.

Ist das Gepäck dann doch noch vollständig angekommen?

Ja, das klappte dann später noch.​

Wie reagiert man auf solche Vorkommnisse?

Im ersten Moment dachten wir: Oh mein Gott, was soll das? Aber dann schauten wir uns an und lachten. Machen wir das Beste draus.