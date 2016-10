Mit Marco Thaler und Olivier Jäckle und den langzeitverletzten Miguel Peralta und Daniele Romano zählen momentan vier ehemalige Talente aus dem Team Aargau zum Stamm der ersten Mannschaft des FC Aarau. Das Quartett hat den Sprung ins Profiteam damit endgültig geschafft.

Die eigenen Talente benötigen beim FC Aarau mehr Einsatzzeit

Nun stehen mit dem 18-jährigen Mittelfeldspieler Mats Hammerich und dem bald 19-jährigen Rechtsverteidiger Raoul Giger zwei weitere Talente an der Schwelle zur ersten Mannschaft. Warum setzt Aarau-Trainer Marco Schällibaum nicht auf Hammerich, der seit Beginn dieses Jahres mit den Profis trainiert? Warum setzt der Trainer nicht auf Giger, der ein Versprechen für die Zukunft ist?

«Mats Hammerich hat gute Anlagen, fiel in den vergangenen Monaten aber in ein Leistungsloch», sagt Schällibaum. «Auch Rechtsverteidiger Raoul Giger ist ein Talent. Aber bei der Spielersuche steht immer die Position im Vordergrund. Wir suchten einen Spieler für die linke Abwehrseite. Mit Fekete haben wir diesen Linksverteidiger gefunden», sagt Schällibaum. «Ich arbeite gerne mit jungen Spielern. Aber für Talente wie Giger ist der Schritt vom Team Aargau U21 bis in die Challenge League sehr gross. Es besteht die Gefahr, dass sie verheizt werden.»

Schällibaum war nach eigener Aussage trotz der Vorbehalte nahe dran, Giger im letzten Auswärtsspiel gegen Servette von Beginn an spielen zu lassen. Dass er ihn nicht gebracht hat, ist bedauerlich. Giger müsste beim FC Aarau mehr Einsatzzeit erhalten. Gleiches gilt für Hammerich.

Die Talente leiden unter der Konkurrenz zwischen den Klubs

Interessant ist in diesem Zusammenhang eine Aussage von Francesco Gabriele, der seit Anfang September den FC Wohlen trainiert. «Natürlich hat Wohlen Interesse an Spielern wie Giger und Hammerich», sagt er. «Sie sind seit Wochen auf meinem Radar. Im Fall von Giger kann man sogar von einem Wunschspieler sprechen. Schliesslich suchen wir seit Monaten einen gelernten Rechtsverteidiger. Ich verstehe aber auch, dass der FC Aarau die zwei hoffnungsvollsten Talente nicht ausgerechnet an Wohlen abgeben will.»